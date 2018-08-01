Житель Заречного получил условный срок за экстремистские материалы в соцсети Криминал

Заречный, 1 августа 2018. PenzaNews. Наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года назначено жителю Заречного Пензенской области 1979 года рождения, который признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

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«Следствием и судом установлено, что с января 2016 года по февраль 2018-го мужчина, находясь по месту жительства в Заречном и используя ноутбук с доступом к интернету, неоднократно размещал на своей странице в социальной сети графические изображения, текстовые материалы, а также видеофайлы экстремистского характера», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она отметила, что его страница была доступна неограниченному кругу лиц, которые могли не только просматривать информацию, но и копировать ее.

«Согласно выводам психолого-лингвистической экспертизы, в размещенных материалах содержится совокупность признаков, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам расы, национальности, происхождения и отношения к религии», — пояснила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что приговор пока не вступил в законную силу.