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В Пензе мужчина лишился 15 тыс. рублей при покупке тепловизора

11:08 | 04.08.2018 | Криминал

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Пенза, 4 августа 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции Пензы проводят проверку по факту мошенничества при продаже тепловизора через интернет, в результате которого 48-летний мужчина лишился 15 тыс. рублей.

В Пензе мужчина лишился 15 тыс. рублей при покупке тепловизора. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На сайте Avito.ru обнаружил объявление о продаже тепловизора стоимостью 40 тыс. рублей и позвонил по контактному телефону. Неизвестный пояснил, что согласен продать товар при условии предоплаты, которую необходимо перечислить на банковскую карту. Следуя указаниям незнакомца, мужчина перевел ему нужную сумму», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве отметили, что после перечисления денег объявление было удалено, телефон собеседника отключен, прибор мужчина до сих пор не получил.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — уточнили в пресс-службе.

Тепловизор — это устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности.

Предметы отображается на дисплее как цветное изображение в тонах в зависимости от температуры.

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