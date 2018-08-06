Двое иностранцев задержаны в Пензе по подозрению в незаконном сбыте героина Криминал

Пенза, 6 августа 2018. PenzaNews. Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области пресекли деятельность двух иностранных граждан, подозреваемых в незаконном сбыте запрещенных веществ.

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«Установлено, что злоумышленники прибыли в Пензу с целью распространения героина. В ходе личного досмотра задержанных — граждан Таджикистана и Молдовы — было изъято около 100 свертков с героином общим весом 150 граммов. Подозреваемые пояснили, что познакомились в Самаре, где торговали фруктами, и решили совместно заняться противоправной деятельностью», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что по факту незаконного сбыта наркотиков возбуждено уголовное дело, злоумышленники заключены под стражу.