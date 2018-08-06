В Пензе 7 августа начнут рассматривать дело в отношении экс-судьи саратовского облсуда Криминал

Пенза, 6 августа 2018. PenzaNews. Уголовное дело в отношении бывшего судьи Саратовского областного суда Владимира Стасенкова, обвиняемого в покушении на мошенничество на сумму 15 млн. рублей, начнут рассматривать по существу в пензенском облсуде в предстоящий вторник, 7 августа.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области, представитель которой поддерживает гособвинение, предварительное слушание по нему состоялось 1 августа.

«Из материалов уголовного дела следует, что судья договорился со своим знакомым об оказании содействия в вынесении оправдательного приговора в отношении лица, впоследствии осужденного на 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 500 тыс. рублей», — пояснили в надзорном ведомстве, отметив, что в действительности судья не мог влиять на решения, принимаемые Волжским районным судом Саратова, а лишь намеревался присвоить деньги.

В пресс-службе добавили, что в целях конспирации он и его знакомый договорились не раскрывать потерпевшему личность человека, который якобы должен был оказывать ему содействие.

«Согласно достигнутой договоренности, знакомый предлагал потерпевшему и его родственникам передать 17 млн. рублей, поясняя, что 15 млн. рублей он отдаст судье Саратовского областного суда, а 2 млн. оставит себе за посредничество», — уточнили в прокуратуре региона.

В ведомстве напомнили, что судья был задержан сотрудниками ФСБ около своего дома в Саратове в феврале 2016 года при получении первой части денег.

«В ходе предварительного слушания участниками процесса заявлялись ходатайства о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, а также о его прекращении в связи с несогласием с предъявленным обвинением. Судом отказано в их удовлетворении», — отметили в прокуратуре Пензенской области.