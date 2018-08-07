В Пензе в погребе жилого дома обнаружена мертвая женщина с кляпом во рту Криминал

Пенза, 7 августа 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции, занимавшиеся розыском пропавшей без вести жительницы Пензы 1957 года рождения, обнаружили ее мертвой со связанными руками и ногами, а также с кляпом во рту в погребе дома на 1-м Полтавском проезде.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, по подозрению в убийстве задержан 36-летний мужчина, который некоторое время арендовал у потерпевшей жилье, а затем выразил готовность приобрести его.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

По словам старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяны Махницкой, трагедия разыгралась 26 июля.

«По данным следствия, обвиняемый встретился с потерпевшей в квартире, где передал ей часть суммы в счет приобретения недвижимости. После этого они вдвоем начали распивать спиртное. В процессе общения и изучения документов мужчина решил отказаться от сделки и потребовал вернуть ему переданные деньги. Женщина отказалась, вследствие чего между ними возник конфликт», — пояснила она.

Представитель следственного управления добавила, что злоумышленник схватил с пола электрический провод, набросил его на шею женщины и стал затягивать, в итоге та потеряла сознание.

«Мужчина забрал из сумки хозяйки квартиры деньги, которые передал ей, а также похитил принадлежащие ей денежные средства в иностранной валюте и две банковские карты. После этого он переместил потерпевшую в погреб, где связал ей руки и ноги, в рот вставил кляп, а затем покинул место происшествия. Вернувшись в квартиру утром 27 июля, злоумышленник обнаружил, что потерпевшая скончалась. Чтобы скрыть следы совершенного преступления, он присыпал тело погибшей землей», — сказала собеседница агентства.

Татьяна Махницкая уточнила, что мужчина, ранее совершавший кражи, разбой и угон, заключен под стражу.