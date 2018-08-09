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В Кузнецке полицейские раскрыли кражу денег из ящика для пожертвований

17:02 | 09.08.2018 | Криминал

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Кузнецк, 9 августа 2018. PenzaNews. Полицейские раскрыли кражу двух пачек сигарет и денег из ящика для пожертвований, установленного в магазине на улице Победы в Кузнецке Пензенской области.

В Кузнецке полицейские раскрыли кражу денег из ящика для пожертвований

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД РФ, стражи порядка изучили записи камер видеонаблюдения и проверили на причастность к совершению преступления лиц, ранее судимых за аналогичные кражи.

«В ходе оперативных мероприятий они установили личность предполагаемого злоумышленника — 25-летнего кузнечанина, привлекавшегося к уголовной ответственности. Его задержали. Он признался в содеянном», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что по факту кражи возбуждено уголовное дело.

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