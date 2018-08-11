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В Пензе на улице мужчине проломили голову

09:26 | 11.08.2018 | Криминал

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Пенза, 11 августа 2018. PenzaNews. Полицейские выясняют обстоятельства конфликта в Пензе, в результате которого 23-летний мужчина был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой и переломом костей черепа.

В Пензе на улице мужчине проломили голову

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«При проверке сотрудники уголовного розыска установили, что травмы потерпевшему в ходе конфликта причинил 22-летний пензенец, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности. Он избил мужчину неподалеку от своего дома на улице Чапаева», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что по факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет», — отметили в УМВД.

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