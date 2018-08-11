EN
22:23:43 Суббота, 11 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе женщина перечислила мошеннице 104 тыс. рублей, пытаясь заработать на сдаче жилья

12:23 | 11.08.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 11 августа 2018. PenzaNews. 44-летняя женщина, пытавшаяся сдать внаем квартиру в Пензе с помощью сайта объявлений, стала жертвой мошенничества.

В Пензе женщина перечислила мошеннице 104 тыс. рублей, пытаясь заработать на сдаче жилья

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России, с ней по телефону связалась неизвестная, выразившая готовность перечислить задаток.

«Под этим предлогом звонившая попросила пройти к ближайшему банкомату. Следуя указаниям незнакомки, гражданка выполнила ряд действий, после чего обнаружила, что на чужой банковский счет списаны деньги в сумме 104 тыс. рублей», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества организована проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе молодой человек стал жертвой мошенничества при покупке видеокамеры В Пензе проверят качество благоустройства территорий у школ и детсадов
В Пензе на улице мужчине проломили голову В Пензе обсудили присвоение технопарку «Рамеев» статуса регоператора «Сколково»
Приехавшего из Ингушетии молодого человека будут судить в Пензе за оправдание экстремизма Захаров и Кузнецов выиграли «золото» ЧЕ в синхронных прыжках с 3-метрового трамплина
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама