В Пензе женщина перечислила мошеннице 104 тыс. рублей, пытаясь заработать на сдаче жилья Криминал

Пенза, 11 августа 2018. PenzaNews. 44-летняя женщина, пытавшаяся сдать внаем квартиру в Пензе с помощью сайта объявлений, стала жертвой мошенничества.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России, с ней по телефону связалась неизвестная, выразившая готовность перечислить задаток.

«Под этим предлогом звонившая попросила пройти к ближайшему банкомату. Следуя указаниям незнакомки, гражданка выполнила ряд действий, после чего обнаружила, что на чужой банковский счет списаны деньги в сумме 104 тыс. рублей», — пояснили в полиции.

В ведомстве добавили, что по факту мошенничества организована проверка.

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.