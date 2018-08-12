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Гражданин Белоруссии осужден за кражу золотых монет на 140 тыс. рублей в пензенском селе

10:24 | 12.08.2018 | Криминал

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Пенза, 12 августа 2018. PenzaNews. Наказание в виде 250 часов обязательных работ назначено гражданину Белоруссии за кражу семи золотых монет с изображением Георгия Победоносца общей стоимостью около 140 тыс. рублей из дома сестры супруги в селе Азарапино Наровчатского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Гражданин Белоруссии осужден за кражу золотых монет на 140 тыс. рублей в пензенском селе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что женщина хранила монеты под матрасом кровати в спальной комнате дочери на протяжении двух лет.

«Злоумышленник ночевал в доме потерпевшей, воспользовавшись тем, что хозяйка работала в ночную смену. Зная о том, где хранятся монеты, он совершил кражу ценностей, выехал с ними в Пензу и сдал по паспорту товарища в банк», — уточнили в полиции.

В пресс-службе отметили, что вырученные деньги мужчина в течение двух дней потратил на развлечения.

«Причиненный ущерб похититель частично возместил в ходе следствия, а затем — во время судебного процесса», — сказали в УМВД.

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