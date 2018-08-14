В огороде жителя Кузнецка обнаружены 70 кустов мака и конопли Криминал

Кузнецк, 14 августа 2018. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области подозревается в выращивании 70 кустов мака и конопли на своем приусадебном участке для изготовления наркотических средств. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данному факту возбуждено уголовное дело», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что ранее судимому мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

В управлении добавили, что 13 августа в Пензенской области стартовал второй этап профилактической операции «Мак-2018», целью которой является поиск и уничтожение нелегальных посевов растений, содержащих наркотические вещества.

«Если у вас есть информация о фактах незаконного оборота и употребления наркотиков, а также о культивировании или очагах произрастания наркосодержащих растений, сообщите об этом по телефону дежурной части регионального управления МВД: +7 (8412) 59-10-10. Звонки принимаются круглосуточно. Анонимность гарантируется», — сказали в полиции.