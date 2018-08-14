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В Пензе задержан предполагаемый участник криминальной разборки 16-летней давности

11:48 | 14.08.2018 | Криминал

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Пенза, 14 августа 2018. PenzaNews. Двое подозреваемых в убийстве 24-летнего мужчины, который в июне 2002 года был застрелен вблизи жилых домов в юго-западной части Саранска из-за раздела сфер криминального влияния между двумя действовавшими в то время в Мордовии организованными группами, задержаны в Москве и Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Следственного комитета России.

В Пензе задержан предполагаемый участник криминальной разборки 16-летней давности

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, преступление, совершенное в условиях неочевидности, длительное время оставалось нераскрытым. В течение 16 лет подозреваемым удавалось скрываться от следствия», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что в текущем году в результате целенаправленной работы удалось установить местонахождение предполагаемых преступников.

«В настоящее время судом по ходатайству следствия в отношении них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — уточняется в сообщении.

В нем добавляется, что по делу проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, устанавливается причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.

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