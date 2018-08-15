В Лунинском районе двое молодых людей получили условные сроки за продажу марихуаны Криминал

Пенза, 15 августа 2018. PenzaNews. 17-летний юноша приговорен к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года за продажу спичечного коробка с марихуаной, а его 19-летний знакомый — к 3 годам условно с испытательным сроком на такой же период за вовлечение знакомого в совершение преступления.

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«Следствием и судом установлено, что 7 апреля 2018 года несовершеннолетнему жителю Лунинского района позвонил знакомый 1998 года рождения, попросил приобрести и продать ему наркотик для последующего личного употребления. За это он пообещал 400 рублей. Несовершеннолетний согласился. В тот же день он собрал на территории Лунинского района части дикорастущей конопли и упаковал их в спичечный коробок», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она отметила, что собранную марихуану весом не менее 0,56 грамма вечером того же дня подросток передал приятелю.

«На следующий день сотрудниками полиции была предпринята попытка остановить машину «ВАЗ-21102», на которой передвигались злоумышленник 1998 года рождения и еще один его совершеннолетний приятель, который управлял автомобилем. Они не остановились по требованию инспектора ДПС. Сотрудники полиции организовали преследование, а затем при осмотре в салоне обнаружили наркотик», — добавила собеседница агентства.

По ее словам, подросток поставлен на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних органов полиции.

Приговор по данному делу пока не вступил в законную силу.