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В Пензе заключен под стражу обвиняемый в причинении смерти женщине

15:10 | 15.08.2018 | Криминал

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Пенза, 15 августа 2018. PenzaNews. Мужчина 1976 года рождения, обвиняемый в причинении смерти сожительнице в квартире дома на проспекте Победы в Пензе, заключен под стражу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

В Пензе заключен под стражу обвиняемый в причинении смерти женщине

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, мужчина перебивался случайными заработками, его спутница жизни нигде не работала. В начале августа 2018 года к ним в гости пришел знакомый, втроем они начали распивать спиртное», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что после ухода гостя обвиняемый пошел в магазин за новой порцией алкоголя, а, вернувшись, начал стучать в дверь, но сожительница не открывала.

«Поскольку дверная ручка была подперта изнутри лишь деревянным бруском, обвиняемому удалось открыть ее. Оказавшись в квартире, злоумышленник, разозлившись, схватил брусок и нанес им не менее шести ударов по голове, телу и рукам потерпевшей. После этого мужчина употребил алкоголь и лег спать. Утром следующего дня, осознав, что сожительница скончалась, он перетащил ее тело в ванную, а сам покинул место происшествия», — сказала представитель следственного управления.

Татьяна Махницкая отметила, что тело погибшей было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов, которых через несколько дней вызвали соседи.

В настоящее время расследование уголовного дела, возбужденного по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», продолжается.

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