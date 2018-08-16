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В суд передано дело о регистрации в Пензе фирмы на подставное лицо

19:58 | 16.08.2018 | Криминал

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Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Житель Пензы 1964 года рождения предстанет перед судом по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица».

В суд передано дело о регистрации в Пензе фирмы на подставное лицо

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, в начале 2015 года к обвиняемому обратился мужчина, который предложил денежное вознаграждение за предоставление паспорта, необходимого для создания общества с ограниченной ответственностью и внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о подставном лице — единственном учредителе и генеральном директоре. Получив согласие, злоумышленник подготовил пакет необходимых документов», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что 28 апреля 2015 года обвиняемый предоставил в инспекцию ФНС по Октябрьскому району Пензы паспорт и другие документы с целью регистрации ООО, не имея при этом намерения заниматься предпринимательской деятельностью.

«Поскольку документы соответствовали требованиям законодательства, налоговой инспекцией было принято решение о государственной регистрации данного юридического лица, вследствие чего в ЕГРЮЛ внесли сведения о подставном лице», — пояснили в пресс-службе.

В следственном управлении отметили, что, по признанию обвиняемого, сначала в качестве вознаграждения он получил 4 тыс. рублей, через месяц — еще 3 тыс. рублей, а потом выплаты прекратились под предлогом закрытия фирмы, что не соответствовало действительности.

Обвиняемому грозит наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. рублей, заработной платы или иного дохода за период до одного года, обязательных работ на срок до 240 часов или исправительных работ на срок до двух лет.

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