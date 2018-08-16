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В Пензенской области пресекли хищение дизельного топлива из нефтепродуктопровода

20:10 | 16.08.2018 | Криминал

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Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Полицейские пресекли противоправную деятельность двоих жителей Лунинского района, подозреваемых в хищении дизельного топлива из нефтепродуктопровода «Пенза — Саранск».

В Пензенской области пресекли хищение дизельного топлива из нефтепродуктопровода. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Злоумышленников задержали в поле неподалеку от села Липяги, куда они прибыли на автомобиле с двумя цистернами емкостью по 1 тыс. литров каждая. Одна из цистерн в момент появления сотрудников полиции была наполовину заполнена похищенной соляркой», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники оказались братьями 1984 и 1990 годов рождения, в настоящее время они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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