В Пензенской области пресекли хищение дизельного топлива из нефтепродуктопровода Криминал

Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Полицейские пресекли противоправную деятельность двоих жителей Лунинского района, подозреваемых в хищении дизельного топлива из нефтепродуктопровода «Пенза — Саранск».

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«Злоумышленников задержали в поле неподалеку от села Липяги, куда они прибыли на автомобиле с двумя цистернами емкостью по 1 тыс. литров каждая. Одна из цистерн в момент появления сотрудников полиции была наполовину заполнена похищенной соляркой», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники оказались братьями 1984 и 1990 годов рождения, в настоящее время они находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

По факту кражи возбуждено уголовное дело.