В Пензе женщина лишилась более 90 тыс. рублей, заказывая мебель через соцсеть Криминал

Пенза, 17 августа 2018. PenzaNews. 55-летняя женщина в Пензе лишилась 92 тыс. рублей, став жертвой мошенничества при заказе мебели по объявлению в социальной сети «Одноклассники».

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, имя пользователя, с которым она договорилась об изготовлении мебели, было написано иероглифами, однако в переписке злоумышленник представился Оксаной.

«Владелец объявления пояснил, что необходимо предварительно оплатить стоимость, перечислив деньги на банковскую карту. Следуя инструкции незнакомца, она перечислила 92 тыс. рублей, после чего попыталась отправить сообщение пользователю, но обнаружила, что ее внесли в черный список», — добавили в ведомстве.