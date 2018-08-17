Жительница Заречного стала жертвой мошенничества при покупке кроссовера Криминал

Заречный, 17 августа 2018. PenzaNews. 37-летняя жительница Заречного Пензенской области, перечислившая 100 тыс. рублей в качестве задатка за автомобиль «Toyota RAV4», стала жертвой мошенничества.

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«Она сообщила, что на сайте Avito.ru обнаружила объявление о продаже автомобиля стоимостью 589 тыс. рублей и позвонила по контактному телефону. Неизвестный ответил, что уже есть потенциальные покупатели и если женщина действительно собирается приобрести машину, то должна внести задаток в сумме 150 тыс. рублей», — прокомментировали ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что после перевода части суммы покупательница отправилась на встречу с владельцем иномарки в Москву, но на нее никто не явился.

«По факту мошенничества проводится проверка. Сотрудники полиции принимают меры по установлению лиц, причастных к совершению преступления», — сказали в пресс-службе.