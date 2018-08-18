Жительница Пензы перевела деньги мошеннику из «Одноклассников» ради быстрой прибыли Криминал

Пенза, 18 августа 2018. PenzaNews. 39-летняя жительница Пензы, перечислившая деньги неизвестному пользователю социальной сети «Одноклассники» ради быстрой прибыли, стала жертвой мошенничества.

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«Злоумышленник предложил ей вложить деньги под 100% на два часа. Женщина согласилась. Под диктовку неизвестного она создала электронный кошелек, зачислила на него 9 тыс. 300 рублей, продиктовала код доступа, а также по просьбе незнакомца перечислила на расчетный банковский счет 30 тыс. рублей и еще 3 тыс. рублей — на абонентский номер мобильной связи», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что проценты женщина так и не получила, а вернуть ее деньги злоумышленник отказался.

По факту мошенничества организована проверка.