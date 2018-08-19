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Охранник пензенского ТЦ подозревается в краже забытого телефона

11:34 | 19.08.2018 | Криминал

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Пенза, 19 августа 2018. PenzaNews. 25-летний охранник одного из торговых центров Октябрьского района Пензы подозревается в краже телефона, забытого покупателем.

Охранник пензенского ТЦ подозревается в краже забытого телефона. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Житель Пензы пояснил, что в тот день находился в магазине, где примерял одежду. Он положил телефон стоимостью 9,5 тыс. рублей на стол возле примерочной, однако забыл его забрать после совершения покупки. Когда владелец устройства обратился к охраннику магазина с вопросом, не находил ли тот его вещь, он ответил отрицательно», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что в ходе разбирательства в полиции сотрудник торгового центра признался в содеянном.

«Мужчина пояснил, что ему понравился телефон и он захотел оставить его себе для дальнейшего использования. Похищенное имущество у него изъяли и вернули законному владельцу», — отметили в пресс-службе.

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