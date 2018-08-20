В Заречном мужчина лишился 24 тыс. рублей, попавшись на уловку мошенников Криминал

Пенза, 20 августа 2018. PenzaNews. Мужчина в Заречном Пензенской области лишился 24 тыс. рублей, став жертвой мошенничества при покупке техники через интернет.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, он увидел объявление о продаже стиральной машинки на одном из сайтов в интернете и оформил заявку на приобретение, оставив для связи адрес электронной почты.

«Через некоторое время на его почтовый ящик поступило сообщение о том, что заказ готов к отправке и для его получения необходимо перечислить деньги на банковский счет. Следуя указаниям в письме, мужчина перевел 24 тыс. рублей на банковский счет. Два дня спустя на почту гражданина поступило сообщение о том, что заказ передан в транспортную компанию для отправки. Стиральная машинка до сих пор не доставлена, сайт заблокирован», — добавили в ведомстве.