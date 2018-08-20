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Иностранец подозревается в покушении на дачу взятки полицейскому в Спасске

15:55 | 20.08.2018 | Криминал

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Пенза, 20 августа 2018. PenzaNews. Иностранец 1959 года рождения подозревается в покушении на дачу взятки полицейскому в Спасске Пензенской области.

Иностранец подозревается в покушении на дачу взятки полицейскому в Спасске

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, 14 августа сотрудниками полиции был остановлен рейсовый автобус. При проверке документов у пассажиров были выявлены нарушения, связанные с их незаконным пребыванием на территории России. Подозреваемый и еще восемь человек были доставлены в отдел МВД России по Спасскому району для составления в отношении них протоколов об административном правонарушении», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве добавили, что, опасаясь выдворения за пределы России, мужчина решил предложить взятку полицейскому, положив на его стол 13,5 тыс. рублей, однако страж порядка от незаконного вознаграждения отказался.

«В настоящее время следователем проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — сказали в пресс-службе.

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