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В Пензе возбуждено дело по факту убийства женщины ножом

08:07 | 23.08.2018 | Криминал

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Пенза, 23 августа 2018. PenzaNews. Уголовное дело по факту смерти от ножевого ранения 57-летней женщины возбуждено в Пензе по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

В Пензе возбуждено дело по факту убийства женщины ножом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как установлено в ходе следствия, в ночь с 16 на 17 августа 2018 года в одной из квартир жилого дома в Октябрьском районе Пензы между супругами произошел словесный конфликт на бытовой почве, переросший в драку. Разозлившись, муж вооружился на кухне ножом и в момент, когда жена в очередной раз набросилась на него с кулаками, ударил ее ножом в туловище, в результате чего она упала. После содеянного он лег спать, а утром сообщил о случившемся в полицию», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что женщина скончалась от проникающего колото-резаного ранения груди и живота.

«Мужчина 1963 года рождения задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — добавили в управлении.

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