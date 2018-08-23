Перед судом предстанет житель Кузнецка, надругавшийся над несовершеннолетней Криминал

Пенза, 23 августа 2018. PenzaNews. 39-летний житель Кузнецка Пензенской области, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера», предстанет перед судом.

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«Как установлено органом следствия, ранее судимый мужчина утром 19 мая 2018 года подкараулил на мосту 16-летнюю кузнечанку, насильно отвел девушку под мост и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве отметили, что в рамках уголовного дела прокурор предъявил в интересах несовершеннолетней иск о возмещении морального вреда.

Уголовное дело будут рассматривать в Кузнецком районном суде.