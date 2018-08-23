В Пензе вынесен приговор главе почтового отделения, похитившей около 250 тыс. рублей Криминал

Пенза, 23 августа 2018. PenzaNews. Начальник одного из отделений почтовой связи Пензенской области, признанная судом виновной в хищении вверенных ей денег в сумме около 250 тыс. рублей, приговорена к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

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В ведомстве уточнили, что средства, похищенные в период с января по июнь 2017 года, предназначались для граждан в виде пенсий и единовременных выплат.

«Как установлено следствием и судом, женщина, являясь должностным лицом, разработала преступную схему, согласно которой присваивала деньги. С целью сокрытия своей деятельности она вносила сумму похищенных ей средств в финансово-бухгалтерскую документацию отделения почтовой связи как поступившую в кассу без последующей сдачи в инкассацию», — пояснили в управлении.

В пресс-службе уточнили, что приговор вынесен Октябрьским районным судом Пензы.