EN
15:31:54 Четверг, 23 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе вынесен приговор главе почтового отделения, похитившей около 250 тыс. рублей

11:20 | 23.08.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 23 августа 2018. PenzaNews. Начальник одного из отделений почтовой связи Пензенской области, признанная судом виновной в хищении вверенных ей денег в сумме около 250 тыс. рублей, приговорена к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

В Пензе вынесен приговор главе почтового отделения, похитившей около 250 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что средства, похищенные в период с января по июнь 2017 года, предназначались для граждан в виде пенсий и единовременных выплат.

«Как установлено следствием и судом, женщина, являясь должностным лицом, разработала преступную схему, согласно которой присваивала деньги. С целью сокрытия своей деятельности она вносила сумму похищенных ей средств в финансово-бухгалтерскую документацию отделения почтовой связи как поступившую в кассу без последующей сдачи в инкассацию», — пояснили в управлении.

В пресс-службе уточнили, что приговор вынесен Октябрьским районным судом Пензы.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе начались слушания по делу бывшего вице-губернатора и заммэра Музыкальный центр и 5 кг говядины стали добычей квартирного вора под Пензой
В Пензе для детей закупят музыкальные инструменты на 190 тыс. рублей Двое зареченцев задержаны по подозрению в сбыте наркотиков в Пензе
Владимир Едалов предложил запустить программу по ремонту детсадов в пензенских селах В Пензе аферист выманил 120 тыс. рублей у продавца мебельного магазина
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама