В Пензе перед судом предстанет мужчина, до смерти избивший брата Криминал

Пенза, 23 августа 2018. PenzaNews. 27-летний житель Пензы, обвиняемый в причинении смерти брату, предстанет перед судом.

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«По данным следствия, вечером 30 июня обвиняемый пришел с работы домой, где находился его брат, с которым они вместе проживали. Ночью из комнаты брата стали доноситься громкие звуки, которые мешали спать всем жильцам квартиры», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В ведомстве пояснили, что словесный конфликт между братьями перерос в драку, в ходе которой один из мужчин толкнул другого на диван и стал бить его в область шеи, ключицы и плеча.

«Осознав, что брат не подает признаков жизни, обвиняемый начал проводить реанимационные мероприятия, после чего вызвал скорую помощь. Потерпевший 1976 года рождения скончался на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы», — сказали в пресс-службе.

В управлении отметили, что в ожидании приговора суда злоумышленник находится под стражей.