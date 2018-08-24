Жительница Заречного, устроившая пожар после смерти собутыльницы, признана невменяемой Криминал

Пенза, 24 августа 2018. PenzaNews. Жительница Заречного Пензенской области 1971 года рождения, устроившая пожар в квартире после смерти собутыльницы, не осознавала общественную опасность своих действий и не могла руководить ими. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР со ссылкой на результаты психолого-психиатрической экспертизы.

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«Следствием установлено, что в конце февраля 2018 года в гости к потерпевшей пришла знакомая с целью употребления спиртных напитков. В процессе общения между женщинами произошла ссора, переросшая в драку, в ходе которой злоумышленница нанесла хозяйке не менее восьми ударов руками и не менее 20 — ножом в область головы и тела. Смерть женщины 1972 года рождения наступила на месте происшествия от закрытой черепно-мозговой травмы. После содеянного с целью сокрытия следов преступления гостья организовала в квартире пожар», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе пояснили, что в настоящее время расследование уголовного дела об убийстве завершено, материалы направлены в суд для применения к жительнице Заречного принудительных мер медицинского характера.