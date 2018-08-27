В Пензенской области начальник склада воинской части осужден за растрату госимущества Криминал

Пенза, 27 августа 2018. PenzaNews. Начальник технического склада одной из воинских частей, дислоцированных в Пензенской области, признан судом виновным в растрате вверенного ему государственного имущества. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

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В ведомстве пояснили, что злоумышленник занимался хищением инженерного оборудования и его реализацией сторонним лицам.

«В результате его противоправных действий Минобороны РФ причинен ущерб на сумму свыше 500 тыс. рублей», — уточнили в УФСБ.

В пресс-службе добавили, что мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно, а также ему предстоит возместить причиненный государству материальный ущерб.