EN
20:29:58 Понедельник, 27 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензенской области начальник склада воинской части осужден за растрату госимущества

16:14 | 27.08.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 27 августа 2018. PenzaNews. Начальник технического склада одной из воинских частей, дислоцированных в Пензенской области, признан судом виновным в растрате вверенного ему государственного имущества. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ России.

В Пензенской области начальник склада воинской части осужден за растрату госимущества. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что злоумышленник занимался хищением инженерного оборудования и его реализацией сторонним лицам.

«В результате его противоправных действий Минобороны РФ причинен ущерб на сумму свыше 500 тыс. рублей», — уточнили в УФСБ.

В пресс-службе добавили, что мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно, а также ему предстоит возместить причиненный государству материальный ущерб.

Загрузка...
Читайте также
Пензенская делегация посетит Орел с рабочим визитом Сотрудник воинской части осужден за хищение обмундирования на 1 млн. рублей
Пензенские поисковики установили судьбу трех летчиков Глава мокшанской администрации оштрафован за нарушение порядка формирования госзадания
В Земетчино завели уголовное дело на сына комбайнера Под Пензой пройдет областной туристский слет работников образования
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама