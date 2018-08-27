В Земетчино завели уголовное дело на сына комбайнера Криминал

Пенза, 27 августа 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении мужчины 1984 года рождения, который подозревается в покушении на дачу взятки за непривлечение отца к ответственности за управлением комбайном в Земетчинском районе Пензенской области в состоянии опьянения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

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«По данным следствия, 24 августа в дневное время сотрудниками полиции в центре рабочего поселка Земетчино был замечен и остановлен комбайн, двигавшийся с нарушением правил движения крупногабаритного транспортного средства. При проверке документов у водителя были выявлены признаки алкогольного опьянения, в связи с чем он был доставлен в отделение ГИБДД для составления протоколов об административных правонарушениях», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что на помощь отцу прибыл сын комбайнера, который положил на стол полицейского 30 тыс. рублей за несоставление материалов, однако страж порядка от незаконного вознаграждения отказался.

«В настоящее время следователем проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы», — отметили в управлении.