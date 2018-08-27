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Сотрудник воинской части осужден за хищение обмундирования на 1 млн. рублей

18:51 | 27.08.2018 | Криминал

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Пенза, 27 августа 2018. PenzaNews. Суд вынес обвинительный приговор начальнику вещевой службы тыла одной из воинских частей в рамках уголовного дела, которое расследовалось сотрудниками управления ФСБ России по Пензенской области.

Сотрудник воинской части осужден за хищение обмундирования на 1 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В марте 2017 года он незаконным путем присвоил и похитил вверенное ему имущество — всесезонные комплекты полевого обмундирования — для реализации сторонним лицам. Общий ущерб государству в лице Минобороны России от данных противоправных действий составил более 1 млн. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления ФСБ РФ.

В ведомстве добавили, что мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также он должен возместить причиненный ущерб.

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