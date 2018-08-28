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Под Пензой двое мужчин ответят за кражу лошади, которую пустили на шашлык

15:01 | 28.08.2018 | Криминал

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Пенза, 28 августа 2018. PenzaNews. Уголовное дело в отношении двоих жителей Городищенского района Пензенской области в возрасте 19 и 44 лет, которые обвиняются в краже чужой лошади, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Под Пензой двое мужчин ответят за кражу лошади, которую пустили на шашлык. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Согласно материалам дела, в конце июня 2018 года двое ранее не судимых мужчин договорились о совместной краже лошади из открытого загона в селе Старые Турдаки, принадлежащего жителям Сурска. Реализуя свой преступный умысел, они оставили свой автомобиль у леса, пешком пришли к загону, разломали деревянные ворота и похитили одну кобылу стоимостью 50 тыс. рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В надзорном ведомстве добавили, что злоумышленники убили животное и разделали его на мясо, которое загрузили в машину.

В пресс-службе пояснили, что на следующий день обвиняемые продали часть мяса, а из оставшейся конины приготовили шашлык для родных и друзей.

«Ущерб потерпевшим был возмещен в полном объеме до направления уголовного дела прокурору», — отметили в ведомстве.

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