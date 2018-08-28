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Жителя Лунино будут судить за экстремистские материалы в соцсети

16:15 | 28.08.2018 | Криминал

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Пенза, 28 августа 2018. PenzaNews. 42-летний житель Лунино Пензенской области обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Жителя Лунино будут судить за экстремистские материалы в соцсети

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По данным следствия, с июля 2013 года по май 2018 года обвиняемый, находясь по месту жительства в Лунино, используя персональный компьютер и доступ в интернет, размещал на своей странице в социальной сети аудио- и видеозаписи, а также графические изображения экстремистского характера, направленные по своему содержанию на возбуждение ненависти и вражды в отношении человека либо группы лиц по признакам национальности и происхождения», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что доступ на страницу мужчины не был ограничен, в связи с чем пользователи имели возможность просматривать и копировать информацию.

«Собранный объем доказательств позволил направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу», — добавили в управлении.

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