В Пензенской области около 300 осужденных выйдут на свободу благодаря новому закону Криминал

Пенза, 29 августа 2018. PenzaNews. Примерно 300 осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Пензенской области, выйдут в ближайшее время на свободу благодаря федеральному закону «О внесении изменений в ст. 72 УК РФ» от 3 июля 2018 года. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

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В ведомстве добавили, что срок наказания еще 700 человек будет понижен.

«Работа по направлению материалов — ходатайств осужденных либо представлений учреждений, исполняющих наказание — в суд о приведении приговоров в соответствие с положениями федерального закона […] будет завершена до 1 сентября 2018 года», — уточнили в УФСИН.

В пресс-службе обратили внимание на то, что на пересчет сроков приговоров не смогут рассчитывать осужденные, отбывающие наказание в колониях строгого, особого режимов и тюрьмах, а также ряд других категорий.

В соответствии с законом №186 «О внесении изменений в ст. 72 Уголовного кодекса РФ» от 3 июля 2018 года, установлен кратный зачет в срок отбытия наказания времени содержания под стражей в отношении осужденных, которым назначено отбывание наказания в воспитательных колониях, колониях-поселениях и колониях общего режима.

Один день содержания лица под стражей приравнен к 1,5 дням нахождения в воспитательной или исправительной колонии общего режима и к 2 дням в колонии-поселении.

В настоящее время в исправительных учреждениях Пензенской области — колониях общего и строгого режимов ИК-1, ИК-4, ИК-5, ИК-7, ИК-8, лечебно-исправительном учреждении №6 в Сердобске, колонии-поселении №12 в Сосновке — отбывают наказание 4 тыс. 449 человек.

Также в структуру УФСИН России по Пензенской области входит один следственный изолятор — СИЗО-1 на улице Каракозова, в котором содержатся 460 подозреваемых и обвиняемых.

Кроме того, на базе ИК-4 находится помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора (ПФРСИ). В нем содержатся 54 человека.