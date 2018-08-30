EN
09:02:12 Четверг, 30 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Житель Никольского района получил условный срок за рубку деревьев почти на 100 тыс. рублей

08:27 | 30.08.2018 | Криминал

Печать

Никольск, 30 августа 2018. PenzaNews. 53-летний житель села Казарки Никольского района Пензенской области приговорен к наказанию в виде 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год за незаконную рубку деревьев, относящихся к защитным лесам, на сумму почти 100 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Житель Никольского района получил условный срок за рубку деревьев почти на 100 тыс. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе следствия установлено, что злоумышленник с 9 по 24 апреля 2018 года на территории Нижнешкафтинского-Казарского участкового лесничества незаконно спилил 23 сосны и перевез к себе домой. Лесному фонду причинен имущественный ущерб в размере более 98 тыс. рублей», — пояснили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в ходе судебного заседания мужчина признал вину и частично возместил ущерб.

«В пользу ГКУ «Никольское лесничество» в возмещение ущерба с жителя села Казарки взыскано свыше 58 тыс. рублей. Изъятая у него бензопила, использованная для совершения преступления, обращена судом в доход государства. Наложенный в целях обеспечения исполнения гражданского иска арест на принадлежащий мужчине земельный участок оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу», — добавили в областной прокуратуре.

Загрузка...
Читайте также
Вице-мэр Пензы раскритиковал асфальт на улице Циолковского, уложенный после ремонта сетей В Пензе стартовали обучающие курсы для 60 сельских учителей английского языка
Белозерцев принял участие в открытии спортплощадки, построенной «Мираторгом» Юрий Ильин призвал оформить паспорта готовности к отопительному сезону до 15 сентября
Под Пензой неосторожность пекаря повлекла тяжелую травму руки В Заречном неизвестные облили кислотой четыре машины
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама