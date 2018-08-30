Житель Никольского района получил условный срок за рубку деревьев почти на 100 тыс. рублей Криминал

Никольск, 30 августа 2018. PenzaNews. 53-летний житель села Казарки Никольского района Пензенской области приговорен к наказанию в виде 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год за незаконную рубку деревьев, относящихся к защитным лесам, на сумму почти 100 тыс. рублей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

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«В ходе следствия установлено, что злоумышленник с 9 по 24 апреля 2018 года на территории Нижнешкафтинского-Казарского участкового лесничества незаконно спилил 23 сосны и перевез к себе домой. Лесному фонду причинен имущественный ущерб в размере более 98 тыс. рублей», — пояснили в надзорном ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в ходе судебного заседания мужчина признал вину и частично возместил ущерб.

«В пользу ГКУ «Никольское лесничество» в возмещение ущерба с жителя села Казарки взыскано свыше 58 тыс. рублей. Изъятая у него бензопила, использованная для совершения преступления, обращена судом в доход государства. Наложенный в целях обеспечения исполнения гражданского иска арест на принадлежащий мужчине земельный участок оставлен без изменения. Приговор вступил в законную силу», — добавили в областной прокуратуре.