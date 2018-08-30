В Кузнецке к 6,5 годам колонии приговорен мужчина, до смерти забивший отца Криминал

Пенза, 30 августа 2018. PenzaNews. Житель одного из сел Кузнецкого района Пензенской области приговорен к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за смерть отца.

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«В апреле 2018 года нетрезвый мужчина, находясь дома, в ходе ссоры с отцом на почве личных неприязненных отношений не менее 15 раз ударил его руками и ногами по голове и грудной клетке. В результате причиненных телесных повреждений потерпевший вскоре скончался», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Кузнецкого районного суда.

По его словам, в ходе судебного заседания сын пояснил, что в момент, когда он бил отца, с работы вернулась мать, которая сразу вызвала скорую помощь, но по приезду медиков мужчина уже не подавал признаков жизни.

«Житель Кузнецкого района полностью признал вину, раскаялся в содеянном. Потерпевший просил назначить ему минимально возможное наказание. Мужчина ранее не был судим. Со стороны участкового и администрации села характеризуется отрицательно, со стороны родственников и местных жителей села — исключительно положительно», — добавил собеседник агентства.