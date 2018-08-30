Пресечена деятельность осужденного, направленная на публичное оправдание терроризма Криминал

Пенза, 30 августа 2018. PenzaNews. Сотрудники управления ФСИН России по Пензенской области совместно с представителями регионального УФСБ РФ пресекли деятельность осужденного, направленную на публичное оправдание терроризма.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе УФСИН России по региону, в отношении данного лица возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма», санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет либо лишения свободы на срок до 5 лет.

В каком именно исправительном учреждении отбывает наказание данный осужденный, не уточняется.

Другие подробности дела пока также не разглашаются.