В Пензе возбуждено дело о мошенничестве в сфере автострахования на 3 млн. рублей Криминал

Пенза, 1 сентября 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Пензе по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе доследственной проверки было установлено, что 29-летний житель Пензы, используя дружеские отношения и знакомства, создал организованную преступную группу, в состав которой добровольно вошли жители областного центра — шесть мужчин и женщина в возрасте от 27 до 34 лет», — отметили в надзорном ведомстве.

Читайте также

В Пензе вступил в силу приговор 10 участникам подставных ДТП

В пресс-службе отметили, что в период с 2013 по 2018 год участники преступной группы с целью незаконного получения страховых выплат по договорам ОСАГО и КАСКО умышленно инсценировали не менее 26 ДТП на территории Пензенской области, поочередно выступая виновной и потерпевшей стороной.

«Их действиями страховой компании причинен ущерб на сумму не менее 3 млн. рублей», — добавили в прокуратуре.