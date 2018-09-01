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Уроженец Калужской области подозревается в попытке сбыта в Пензе 3 кг наркотиков

12:36 | 01.09.2018 | Криминал

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Пенза, 1 сентября 2018. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в отношении 27-летнего уроженца Калужской области, пытавшегося сбыть в Пензе более 3 кг наркотиков. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

Уроженец Калужской области подозревается в попытке сбыта в Пензе 3 кг наркотиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, 28 августа 2018 мужчина в своем автомобиле «Lada Grana» наркотические вещества массой более 3 кг, которые совместно с неустановленными в настоящее время лицами намеревался незаконно сбыть путем оборудования тайников. Запрещенные вещества были обнаружены и изъяты в ходе осмотра места происшествия», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что 30 августа подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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