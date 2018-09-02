EN
12:20:28 Воскресенье, 2 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

На работе и дома у Олега Звонова прошли обыски

09:05 | 02.09.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 2 сентября 2018. PenzaNews. Обыски прошли дома у бизнесмена Олега Звонова, у его сына, а также в офисе межрегионального научно-производственного кластера «Росоператор» на улице Чкалова и в редакции сетевого издания «Пенза-Онлайн» в рамках уголовного дела о превышении полномочий, возбужденного УФСБ. Это следует из публикации Светланы Филипповой под названием «Год цифровой экономики. Интервью «Голого короля», размещенной на сайте вышеназванного СМИ в минувшую субботу, 1 сентября.

На работе и дома у Олега Звонова прошли обыски. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В материале, в частности, отмечается, что у Олега Звонова оперативники «забрали всю технику и даже компьютеры детей», а также документы и банковские карточки.

По словам бизнесмена, уголовное дело связано с деятельностью ранее возглавляемого им АО «Оператор электронного правительства» («ОЭП»), у руля которого «теперь поставлен человек, не имеющий даже малейшего отношения к информационным технологиям», а в самой организации «идет полная деградация, практически все сотрудники компании уволились».

Претензии силовиков вызвала якобы дебиторская задолженность «ОЭП» в сумме свыше 100 млн. рублей, при этом бывшему гендиректору «Оператора электронного правительства» «предъявлялся в вину внутрикластерный заем».

Официальными комментариями правоохранительных органов ИА «PenzaNews» пока не располагает.

Загрузка...
Читайте также
Пензенский губернатор поздравил с праздником работников нефтегазовой отрасли В Пензе 1 сентября выявлено нарушение правил продажи алкоголя
Жительница Самары подозревается в мошенничестве при покупке одежды в Пензе Мэр Пензы поставил задачу вернуть горячую воду в два дома в Ахунах к 4 сентября
В Пензе в третий раз состоялся фестиваль детского кино «Солнечный круг» Виктор Кувайцев поздравил пензенцев с Днем знаний
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама