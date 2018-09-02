На работе и дома у Олега Звонова прошли обыски Криминал

Пенза, 2 сентября 2018. PenzaNews. Обыски прошли дома у бизнесмена Олега Звонова, у его сына, а также в офисе межрегионального научно-производственного кластера «Росоператор» на улице Чкалова и в редакции сетевого издания «Пенза-Онлайн» в рамках уголовного дела о превышении полномочий, возбужденного УФСБ. Это следует из публикации Светланы Филипповой под названием «Год цифровой экономики. Интервью «Голого короля», размещенной на сайте вышеназванного СМИ в минувшую субботу, 1 сентября.

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В материале, в частности, отмечается, что у Олега Звонова оперативники «забрали всю технику и даже компьютеры детей», а также документы и банковские карточки.

По словам бизнесмена, уголовное дело связано с деятельностью ранее возглавляемого им АО «Оператор электронного правительства» («ОЭП»), у руля которого «теперь поставлен человек, не имеющий даже малейшего отношения к информационным технологиям», а в самой организации «идет полная деградация, практически все сотрудники компании уволились».

Претензии силовиков вызвала якобы дебиторская задолженность «ОЭП» в сумме свыше 100 млн. рублей, при этом бывшему гендиректору «Оператора электронного правительства» «предъявлялся в вину внутрикластерный заем».

Официальными комментариями правоохранительных органов ИА «PenzaNews» пока не располагает.