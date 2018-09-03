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В Спасске предстанет перед судом узбек, обвиняемый в попытке дать взятку полицейскому

09:52 | 03.09.2018 | Криминал

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Пенза, 3 сентября 2018. PenzaNews. Уголовное дело в отношении 59-летнего гражданина Узбекистана, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст.291 УК РФ «Дача взятки», направлено в Спасский районный суд Пензенской области.

В Спасске предстанет перед судом узбек, обвиняемый в попытке дать взятку полицейскому. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе предварительного расследования установлено, что 14 августа 2018 года иностранный гражданин попытался избежать административной ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» и помочь аналогичным образом еще восьми своим соотечественникам», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве пояснили, что для этого мужчина положил 13,5 тыс. рублей на стол начальнику отделения МВД России по Спасском району, находящемуся при исполнении должностных обязанностей.

«Однако преступный умысел на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконного бездействия довести до конца злоумышленнику не удалось. Начальник отделения действий в пользу иностранца осуществлять не намеревался и взятку не принял», — добавили в областной прокуратуре.

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