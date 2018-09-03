Житель Малой Сердобы госпитализирован с ножевым ранением Криминал

Пенза, 3 сентября 2018. PenzaNews. 38-летний житель Малой Сердобы Пензенской области доставлен в больницу с ножевым ранением. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

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«В полицию поступило сообщение из больницы о том, что из дома в селе Малая Сердоба доставлен 38-летний гражданин с телесными повреждениями, предположительно, криминального характера. Полицейские незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств случившегося», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что при проверке сотрудники уголовного розыска установили причастность к этому 37-летней родственницы мужчины.

«Она призналась в содеянном. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью проводится проверка», — добавили в управлении.