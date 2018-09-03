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Житель Пензы получил условный срок за 7 тыс. бутылок нелегального алкоголя

18:09 | 03.09.2018 | Криминал

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Пенза, 3 сентября 2018. PenzaNews. Житель Пензы приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 100 тыс. рублей за незаконное приобретение для последующего сбыта 7 тыс. бутылок немаркированного алкоголя.

Житель Пензы получил условный срок за 7 тыс. бутылок нелегального алкоголя. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Как установлено следствием и судом, в апреле 2017 года он через приложение «Viber» связался с находившимся в Кстово Нижегородской области поставщиком немаркированной алкогольной продукции и договорился о приобретении 7 тыс. полулитровых бутылок по цене 50 рублей за штуку. Мужчина нанял водителя и грузчиков, которые, не осознавая противоправный характер своих деяний, за материальное вознаграждение помогли перевезти товар в Пензу и переложить его в автомобиль злоумышленника», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФСБ России по региону.

В ведомстве отметили, что в момент перегрузки алкоголя злоумышленники были задержаны сотрудниками УФСБ РФ по Пензенской области, а алкоголь общей стоимостью 1 млн. 211 тыс. рублей изъят.

«Приговор вступил в законную силу», — добавили в пресс-службе.

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