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В Пензенской области в отношении матери возбуждено дело за жестокое обращение с дочерью

15:17 | 04.09.2018 | Криминал

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Пенза, 4 сентября 2018. PenzaNews. Нижнеломовская межрайонная прокуратура в Пензенской области признала законным возбуждение уголовного дела в отношении матери 15-летней школьницы по ч. 1 ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

В Пензенской области в отношении матери возбуждено дело за жестокое обращение с дочерью. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В надзорном ведомстве отметили, что проверка проведена по обращению бабушки.

«Были установлены факты применения домашнего насилия со стороны матери к девочке, что вынуждало ее учить уроки в туалетной комнате лишь после того, как та уснет», — пояснили в пресс-службе.

В прокуратуре уточнили, что матери грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

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