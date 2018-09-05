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Белгородская пара подозревается в сбыте наркотиков в Пензенской области

14:15 | 05.09.2018 | Криминал

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Пенза, 5 сентября 2018. PenzaNews. Мужчина и женщина из Белгородской области подозреваются в сбыте синтетических наркотиков на территории Пензенской области.

Белгородская пара подозревается в сбыте наркотиков в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Подозреваемую задержали в тот момент, когда она оборудовала тайники с наркотиками для последующей передачей их потребителям бесконтактным способом. Ее сожитель в это время находился на съемной квартире и занимался фасовкой наркотиков. При обыске в данном жилище оперативники обнаружили более 500 граммов синтетических наркотиков, что составляет около 3 тыс. разовых доз», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону.

В ведомстве отметили, что сожители ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

«В отношении данных граждан возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — пояснили в пресс-службе.

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