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Житель Иссы осужден за убийство кота на глазах у детей из-за куска колбасы

15:20 | 05.09.2018 | Криминал

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Пенза, 5 сентября 2018. PenzaNews. 52-летний житель Иссы приговорен к 7 месяцам исправительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 10% за причинение смерти коту.

Житель Иссы осужден за убийство кота на глазах у детей из-за куска колбасы. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Мужчина осужден по п. «б» ч. 2 ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

«По делу установлено, что вечером 5 мая 2018 года в присутствии четырех малолетних детей на улице поселка Исса он поймал кота и, взяв его за задние лапы, несколько раз ударил о бетонный столб, причинив животному мучения и смерть», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В ведомстве отметили, что, со слов самого мужчины, он разозлился на кота за украденный кусок колбасы.

«Приговор суда вступил в законную силу», — уточнили в прокуратуре региона.

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