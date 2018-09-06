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Житель Пензенской области получил 3 года условно за экстремистские материалы в соцсети

09:15 | 06.09.2018 | Криминал

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Пенза, 6 сентября 2018. PenzaNews. 42-летний житель Лунинского района Пензенской области признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Житель Пензенской области получил 3 года условно за экстремистские материалы в соцсети

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Следствием и судом установлено, что с июля 2013 года по май 2018-го мужчина 1976 года рождения, находясь по месту жительства в Лунинском районе, используя персональный компьютер и доступ к интернету, размещал на своей странице в социальной сети аудио- и видеозаписи, текстовое и графические изображения экстремистского характера, направленные по своему содержанию на возбуждение ненависти и вражды в отношении человека либо группы лиц по признакам расы, национальности, происхождения и отношения к религии», — пояснила собеседница агентства.

Она отметила, что страница интернет-пользователя была открыта для неограниченного круга лиц, а размещенные на ней материалы — доступны для просмотра и копирования.

«Приговором суда мужчине назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Приговор пока не вступил в законную силу», — уточнила Татьяна Махницкая.

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