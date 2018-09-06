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В Заречном мужчина, раненный ножом на улице Ленина, доставлен в реанимацию

10:05 | 06.09.2018 | Криминал

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Заречный, 6 сентября 2018. PenzaNews. 28-летний житель Заречного Пензенской области, получивший ножевое ранение в грудь на улице Ленина, доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии.

В Заречном мужчина, раненный ножом на улице Ленина, доставлен в реанимацию

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления МВД России, в ходе выяснения обстоятельств произошедшего полицейские установили, что ранее потерпевший привлекался к уголовной ответственности.

«Также они определили круг лиц, с которыми гражданин незадолго до инцидента употреблял спиртное. С места происшествия эксперты изъяли отпечатки пальцев, предполагаемое орудие преступления — нож — и другие улики», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по отпечаткам пальцев удалось установить личность предполагаемого злоумышленника — им оказался 32-летний зареченец, также привлекавшийся к уголовной ответственности.

«Его задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Он признался в содеянном. Предварительно установлено, что подозреваемый в присутствии очевидцев в ходе ссоры, возникшей из-за внезапно возникших личных неприязненных отношений, ударил потерпевшего ножом в область груди. Полученные гражданином телесные повреждения квалифицируются как тяжкий вред здоровью», — сказали в полиции.

В УМВД уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.

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