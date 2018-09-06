В Пензе поставлена точка в деле об убийстве мужчины штык-ножом «Карл Густав» Криминал

Пенза, 6 сентября 2018. PenzaNews. Приговор жителю Пензы Кириллу Ермычеву, который осужден к 9,5 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год за убийство знакомого штык-ножом «Карл Густав» образца 1896 года, вступил в законную силу. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службы областной прокуратуры.

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В надзорном ведомстве отметили, что в ходе расследования дела мужчина признал свою вину, однако затем отказался от своих показаний.

«В судебном заседании он настаивал на непричастности к смерти товарища. Осужденный пояснял, что удар штык-ножом с длиной клинка 210 мм был нанесен погибшим самому себе в связи с проведением какого-то ритуала, поскольку тот якобы увлекался вопросами философии и религии, бывал в Индии, Египте, на Гоа и Филиппинах. Подсудимый утверждал, что потерпевший сам смоделировал свою смерть в соответствии с содержанием одной из религиозных книг», — сказали в прокуратуре.

В пресс-службе добавили, что расследование дела о преступлении, совершенном в ночь на 10 января 2015 года, затянулось, поскольку требовалось проверить многочисленные версии Кирилла Ермычева о том, как именно потерпевший наносил себе удар холодным оружием.

«Также органами следствия и судом была подробно изучена личность погибшего мужчины — он не состоял ни в каких сектах, не употреблял наркотические или психотропные вещества, занимался спортом, много читал, был состоятельным человеком, воспитывал двоих детей, имел успешный бизнес, множество планов и позитивный жизненный настрой», — пояснили в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что осужденный не согласился с приговором и обжаловал его в апелляционном порядке, однако облсуд оставил его без изменения.