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В Пензе с территории очистных сооружений украли контейнер и двери

16:13 | 06.09.2018 | Криминал

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Пенза, 6 сентября 2018. PenzaNews. Злоумышленники украли металлические двери и контейнер с огороженной территории локальных очистных сооружений на 1-м проезде Терновского в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В Пензе с территории очистных сооружений украли контейнер и двери

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве уточнили, что с заявлением в правоохранительные органы обратился представитель департамента ЖКХ Пензы, который предположил, что преступление было совершено в период с июля по август 2018 года.

«На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские провели подворный обход граждан для установления возможных свидетелей и очевидцев. Сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в совершении преступления двоих жителей Первомайского района Пензы в возрасте 23 и 26 лет, один из которых ранее привлекался к уголовной ответственности. Они признались в содеянном и пояснили, что похищенное сдали в пункт приема металлолома», — сказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что по факту кражи проводится проверка.

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