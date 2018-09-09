В Пензенском районе мужчина предстанет перед судом по обвинению в смерти сожителя матери Криминал

Пенза, 9 сентября 2018. PenzaNews. 43-летний житель Пензенского района Пензенской области, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», предстанет перед судом.

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«По данным следствия, 1 июля 2018 года он находился дома в селе Ленино, где распивал спиртное с сожителем своей матери. В процессе общения между мужчинами возник незначительный бытовой конфликт», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Она пояснила, что, по словам злоумышленника, его собутыльник схватил нож, но нанести удар ему не удалось, после чего он сам проследовал на кухню, взял нож и, вернувшись в комнату, вонзил его в грудь мужчины, повредив легкое.

«Получив удар ножом, тот пошел в свою квартиру, расположенную в доме неподалеку. Не дойдя до нее, мужчина скончался в подъезде от острой кровопотери», — уточнила собеседница агентства.

Татьяна Махницкая добавила, что на протяжении всего периода следствия обвиняемый находился под стражей по решению суда, вину в причинении смерти потерпевшему он признал.