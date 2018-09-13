EN
16:49:34 Четверг, 13 сентября
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Двое жителей Лунино приговорены к 8,5 годам колонии за избиение мужчины

13:54 | 13.09.2018 | Криминал

Печать

Пенза, 13 сентября 2018. PenzaNews. Двое молодых жителей поселка Лунино Пензенской области приговорены к 8,5 годам колонии строгого режима каждый за избиение мужчины, который в результате стал инвалидом.

Двое жителей Лунино приговорены к 8,5 годам колонии за избиение мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе рассмотрения дела установлено, что ночью 26 ноября 2017 года нетрезвые мужчины подъехали к магазину «Мир техники» в Лунино. Один из них не справился с управлением машины и врезался в припаркованный автомобиль. После этого приятели инициировали конфликт с его владельцем, пытались причинить ему телесные повреждения. Мужчина пытался скрыться от них, но был настигнут. Злоумышленники не менее 10 раз ударили его ногами по голове и телу, причинив тяжелую черепно-мозговую травму. Осознав, что потерпевший лежит на земле в бессознательном состоянии, нападавшие свои действия прекратили», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В ведомстве отметили, что помимо основного наказания с мужчин взыскано по 500 тыс. рублей в пользу пострадавшего от их действий.

«Вынесенный приговор осужденные и их защитники обжаловали в апелляционном порядке, утверждая что не имели умысла на причинение тяжкого вреда здоровью автомобилиста, а он сам ударился головой об асфальт. Потерпевший и его представители оставить его без изменения. По их словам, в результате совершенного преступления мужчина стал инвалидом II группы. При этом осужденные не извинились и даже не пытались возместить причиненный вред», — уточнили в пресс-службе.

В прокуратуре области отметили, что приговор суда первой инстанции оставлен без изменения.

Загрузка...
Читайте также
Пятерых китайцев выдворят за пределы России из Шемышейки На улице Рахманинова в Пензе открыто обновленное почтовое отделение
В работе никольского кооператива выявлены нарушения при обеспечении водоснабжения Жители Каменского района задолжали около 7,7 млн. рублей за отопление
Пензенский «Дизелист» проведет первые встречи в рамках первенства НМХЛ с «Тверичами» «Мегафон» предложил абонентам воспользоваться электронной подписью
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама